Экс-тренер «Салавата»: надеюсь, уфимцам удастся избежать борьбы с «Адмиралом»

Экс главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин порассуждал о турнирных перспективах уфимцев в конце регулярного сезона КХЛ.
«Думаю, ниже шестого места на Востоке «Салават Юлаев» всё же не опустится. Почему? Да потому что в последнее время нестабильны все команды конференции, все барахтаются, теряют очки на ровном месте. Исключение составляют только «Ак Барс» и в какой-то степени «Сибирь». Так что, надеюсь, уфимцам удастся избежать борьбы с «Адмиралом» и теми, кто ниже.
И ведь не скажешь, что «Салават» играет плохо – показывает весёлый, симпатичный хоккей, но не хватает стабильности. Серии побед сменяются сериями поражений. Почему так происходит, сказать сложно. Но хочется верить, что к моменту начала плей-офф настанет очередь серии побед», — цитирует Сафина Betonmobile.ru.
«Салават Юлаев» после 62 матчей набрал 75 очков и занимает шестое место в таблице Востока. В следующем матче уфимцы сыграют в гостях с «Сочи» 13 февраля.
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