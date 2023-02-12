Кузнецов покинул лёд после удара Кутюра. Это была месть за травму вратаря «Сан-Хосе»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Через несколько минут после заброшенной шайбы после силового приёма от нападающего «акул» Логана Кутюра форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, держась за руку, ушёл в раздевалку.

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После гола Кузнецова голкипер «Сан-Хосе» Каапо Кяхкёнен получил повреждение и был заменён на Аарона Делла. Отметим, что, пока Кяхкёнену оказывали помощь, с ним общался Логан Кутюр.

В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз», «Сан-Хосе» — с «Питтсбург Пингвинз».