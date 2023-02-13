Яшкин стал рекордсменом среди новичков СКА по количеству заброшенных шайб в сезоне

Форвард Дмитрий Яшкин стал рекордсменом среди новичков СКА по количеству заброшенных шайб за весь сезон, сообщает официальный сайт армейского клуба.
В матче с «Авангардом» 29-летний нападающий в 35-й раз поразил ворота соперника. Предыдущим рекордсменом являлся Евгений Дадонов, который в сезоне-2014/2015 записал на свой счёт 34 гола: 19 – в 53 играх регулярного чемпионата и 15 – в 22 встречах плей-офф.
Всего в текущем регулярном сезоне КХЛ Яшкин набрал 53 (35+18) очка.
Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1). В следующем матче СКА в Астане сыграет с «Барысом» сегодня, 13 февраля.
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