Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

27-летний защитник «Барыса» выбыл до конца сезона

27-летний защитник «Барыса» выбыл до конца сезона
Комментарии

Защитник «Барыса» Юрий Сергиенко больше не поможет команде в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт астанинского клуба.

Игрок обороны получил повреждение в выездном матче с «Ак Барсом» (1:2) 1 февраля и после прохождения медицинского обследования был переведён в список травмированных игроков. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Сергиенко сыграл 29 матчей и набрал четыре (1+3) балла за результативность.

Уроженец Усть-Каменогорска провёл в Континентальной хоккейной лиге 302 матча, в которых забросил 16 шайб и отдал 42 результативные передачи.

Также в списке травмированных остаётся форвард казахстанцев Дмитрий Гурков.

В следующем матче «Барыс» примет на своём льду санкт-петербургский СКА сегодня, 13 февраля. Начало матча — в 16:30 мск.

Новость по теме
Словацкий голкипер «Барыса»: Гашек критикует Россию, потому что хочет в парламент
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023