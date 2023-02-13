27-летний защитник «Барыса» выбыл до конца сезона

Защитник «Барыса» Юрий Сергиенко больше не поможет команде в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт астанинского клуба.

Игрок обороны получил повреждение в выездном матче с «Ак Барсом» (1:2) 1 февраля и после прохождения медицинского обследования был переведён в список травмированных игроков. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Сергиенко сыграл 29 матчей и набрал четыре (1+3) балла за результативность.

Уроженец Усть-Каменогорска провёл в Континентальной хоккейной лиге 302 матча, в которых забросил 16 шайб и отдал 42 результативные передачи.

Также в списке травмированных остаётся форвард казахстанцев Дмитрий Гурков.

В следующем матче «Барыс» примет на своём льду санкт-петербургский СКА сегодня, 13 февраля. Начало матча — в 16:30 мск.