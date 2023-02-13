Тренер школы фигурного катания — о приходе Овечкина: многие мамы попадали в обморок

Главный тренер вашингтонской Старшей школы фигурного катания Эмме Портер рассказала о визите капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в школу.

«Мы готовились снимать занятия нашей команды для предстоящего соревнования, так что на льду многое происходило. После появления Овечкина многие мамы упали в обморок.

Большинство фигуристов в программе выросли в Маунт-Верноне, как и я. Поэтому потерять свой домашний каток в юном возрасте довольно горько. Мы пришли на нашу первую тренировку в новом месте, нам было немного не по себе, поэтому, когда появился Ови (Овечкин), мы почувствовали себя особенными — как будто всё будет хорошо.

Он просто тусовался со своими детьми, и они пришли на каток вместе кататься. Было так приятно видеть суперзвезду такого уровня. Когда мы делили лёд, для всех это было обычным делом. Он занимался с нашими фигуристами, а наши фигуристы обнимали его детей», — цитирует Портер сайт Ассоциации фигурного катания США.