«Ак Барс» продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным
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Защитник Дмитрий Юдин продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает телеграм-канал казанского клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.
В текущем сезоне 27-летний игрок обороны за «Ак Барс» сыграл 53 матча, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Юдин провёл 460 игр, в которых набрал 74 (16+58) результативных балла.
Юдин является обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА в сезоне-2014/2015. В составе молодёжной сборной России Дмитрий выигрывал серебряные медали чемпионата мира 2015 года, состоявшегося в Торонто и Монреале (Канада).
В следующем матче «Ак Барс» сыграет в гостях с «Адмиралом» 14 февраля.
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