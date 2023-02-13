Мичков оценил своих главных конкурентов на драфте НХЛ — 2023, включая Бедарда

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков поделился мыслями о своих конкурентах на драфте НХЛ — 2023. Российский форвард оценил четырёх хоккеистов: Коннора Бедарда, Адама Фантилли, Далибора Дворски и Уилла Смита.

«Со Смитом, мне кажется, я ни разу не пересекался. Дворски — очень хороший парень, мой друг. Мы знакомы с детства. Он очень здорово разговаривает на русском языке. Мы вместе ездили в тренинг-кэмп, когда мне было 14 лет. У него хороший бросок и чувство гола. Здорово играет на вбрасываниях и в обороне — это одна из его сильных сторон. С Фантилли мы много раз пересекались. Он физически сильный парень. По Бедарду — вы всё сами видели: хороший бросок, голевое чутьё, отличное видение площадки», — приводит слова Мичкова «Спорт-экспресс».

Отметим, что Мичков по-разному котируется экспертами перед драфтом. Некоторые специалисты предрекают ему второе место, кто-то считает, что россиянин должен попасть в топ-5. Безоговорочным фаворитом драфта НХЛ — 2023 считается канадец Коннор Бедард.