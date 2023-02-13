Мартемьянов: мастерство парней, приезжающих в КХЛ заработать, высокое. Наши могут учиться

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мыслями о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

«Никогда не думал над этим вопросом. Для меня нет паспорта — из Африки приехал, из Канады или из Европы, сколько тебе лет. Для меня есть игрок. Я не смотрю в паспорт. Если ты в команде, надеваешь майку — всё, с тебя спрос. Я стараюсь с первого дня убрать эти дела. Ты игрок команды и должен подчиняться жизни команды.

Три легионера? Есть и плюсы, и минусы. Как у любой медали есть две стороны. Мастерство парней, которые приезжают сюда заработать, довольно-таки высокое. Есть нашим парням чему учиться. Но опять же они занимают чьи-то рабочие места, и ребятам тяжело расти. Конкуренция? Скажу так: есть порядок цифр в контракте. У меня игрок в команде играет за маленькие деньги лучше, чем другой за большие. Но, знаешь, мы его взяли — значит, надо ставить? Моё мнение: надо зарабатывать место в составе. Как и контракты. Надо всё зарабатывать — не получать. Когда тебе их дали, надо отрабатывать. Я стараюсь отрабатывать и с ребят требую. Мне неважно, какие у них контракты, сколько там цифр. Стремитесь к большему. У нас сейчас в команде играют с минимальными контрактами, и, я считаю, они на рынке стоят дороже», — сказал Мартемьянов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».