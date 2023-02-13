СКА едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл аутсайдера Востока «Барыс»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (3:0, 1:1, 2:3).
На четвёртой минуте Игорь Ожиганов с передачи Захара Бардакова вывел СКА вперёд. На 16-й минуте Святослав Гребенщиков удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте Евгений Кетов забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 22-й минуте Алекс Грант, реализовав численное большинство с передачи Энтони Луиса, отыграл один гол. На 30-й минуте Степан Фальковский восстановил разницу — 4:1.
На старте третьего периода команды обменялись голами. Шайбы забросили Никита Михайлис и Дамир Жафяров. На 47-й минуте Джереми Бракко отыграл ещё один гол. На 55-й минуте Кирилл Савицкий сократил отставание до минимума. Точку во встрече на 59-й минуте поставил Василий Глотов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 15 февраля в Астане сыграет с минским «Динамо». СКА 16 февраля примет «Сибирь».
- 13 февраля 2023
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