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СКА едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл аутсайдера Востока «Барыс»

СКА едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл аутсайдера Востока «Барыс»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4 (3:0, 1:1, 2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Бардаков) – 03:23 (5x5)   0:2 Гребенщиков (Воробьёв, Педан) – 15:37 (5x5)   0:3 Кетов (Воробьёв, Камалов) – 18:03 (5x5)   1:3 Грант (Луис) – 21:06 (5x4)   1:4 Фальковский (Глотов, Жафяров) – 29:03 (5x5)   2:4 Михайлис (Рахманов, Ножье) – 41:02 (5x5)   2:5 Жафяров (Яшкин, Бардаков) – 43:15 (5x5)   3:5 Бракко (Рахманов, Шалапов) – 46:57 (5x5)   4:5 Савицкий (Бракко, Бекетаев) – 53:38 (5x5)   4:6 Глотов (Кетов) – 58:35 (en)

На четвёртой минуте Игорь Ожиганов с передачи Захара Бардакова вывел СКА вперёд. На 16-й минуте Святослав Гребенщиков удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте Евгений Кетов забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 22-й минуте Алекс Грант, реализовав численное большинство с передачи Энтони Луиса, отыграл один гол. На 30-й минуте Степан Фальковский восстановил разницу — 4:1.

На старте третьего периода команды обменялись голами. Шайбы забросили Никита Михайлис и Дамир Жафяров. На 47-й минуте Джереми Бракко отыграл ещё один гол. На 55-й минуте Кирилл Савицкий сократил отставание до минимума. Точку во встрече на 59-й минуте поставил Василий Глотов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 15 февраля в Астане сыграет с минским «Динамо». СКА 16 февраля примет «Сибирь».

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