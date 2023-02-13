Главный тренер минского «Динамо» назвал поворотный момент в матче с «Авангардом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт назвал поворотный момент в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом».

«Очень печальный результат для нас, мы заслуживали большего. На протяжении 50 минут мы были лучше. Конечно, мы бы хотели вернуть эпизод со вторым голом, чтобы исправить его. Это и был поворотный момент для нас. Тяжёлое поражение. Я думаю, наша команда может быть довольна тем, как отыграла первые 50 минут. Мы должны понять, как играть спокойно в тот момент, когда мы близки к сопернику.



Почему так много удалений? Хороший вопрос. Мне нужно пересмотреть эти моменты. Не уверен, что согласен со всеми удалениями», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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