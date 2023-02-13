Главный тренер минского «Динамо» назвал поворотный момент в матче с «Авангардом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт назвал поворотный момент в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом».
«Очень печальный результат для нас, мы заслуживали большего. На протяжении 50 минут мы были лучше. Конечно, мы бы хотели вернуть эпизод со вторым голом, чтобы исправить его. Это и был поворотный момент для нас. Тяжёлое поражение. Я думаю, наша команда может быть довольна тем, как отыграла первые 50 минут. Мы должны понять, как играть спокойно в тот момент, когда мы близки к сопернику.
Почему так много удалений? Хороший вопрос. Мне нужно пересмотреть эти моменты. Не уверен, что согласен со всеми удалениями», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 13 февраля 2023
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:49
-
18:19
-
17:59
-
17:37
-
17:17
-
16:52
-
16:23
-
15:51
-
15:13
-
14:41
-
14:23
-
14:06
-
13:35
-
13:22
-
13:07
-
12:50
-
12:35
-
12:14
-
12:08
-
11:37
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:23
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:31
-
09:22