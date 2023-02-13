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Канадский тренер минского «Динамо» оценил текущую форму Сергея Шумакова

Канадский тренер минского «Динамо» оценил текущую форму Сергея Шумакова
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» оценил текущую форму российского нападающего Сергея Шумакова.

«Шумаков присоединился к нашей команде прямо перед дедлайном. Перед этим он долго не играл, поэтому некоторое время ушло на то, чтобы восстановить его физические кондиции и приучить к нашему игровому стилю, найти «химию» с партнёрами — это нелёгкая задача. Я думаю, что он остаётся эффективным игроком на уровне КХЛ. Всё, что нужно, — оставаться здоровым. Тогда он может быть сильным и быстрым. У него восхитительные руки, голевое чутьё», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Отметим, что форвард в конце декабря 2022 года присоединился к белорусской команде.

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