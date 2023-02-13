Кравец об игроках запаса: как всё просто у вас — достать, как огурец из бочки, и поставить

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал итоги матча с минским «Динамо».
«Непростая игра — особенно первые два периода. Рады, что взяли два очка и официально попали в плей-офф. После таких двух матчей с серьёзными соперниками немного эмоции потеряли и силы, хотя пытались не слишком нагружать ребят. В третьем периоде смогли достать из себя, забили хорошие голы и заставили соперника ошибиться. В концовке выстояли — это тоже хорошо.
Почему бы не поставить в основу кого-то из запаса, например Михайлова? Как всё просто у вас — достать, как огурец или капусту из бочки, поставить, и он заиграет. Если бы он играл, как вы думаете, наверное, я бы его поставил. Если бы он выполнял ту работу, которую в каких-то матчах выполнил. Всё в их руках. Если Михайлов будет играть и создавать моменты, будет всё хорошо. Некоторые просто успокаиваются, им кажется, что они уже в основном составе — и вся острота от этих людей пропадает», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 13 февраля 2023
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