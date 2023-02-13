«Локомотив» обыграл «Северсталь» по буллитам. Команды не смогли забить в основное время

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время команды не сумели поразить ворота друг друга. В овертайме команды также не забили. В серии буллитов свои попытки реализовали Степан Никулин и Егор Аверин, принёсший победу своей команде. Голкиперы Дмитрий Шугаев и Иван Бочаров сохранили свои ворота в неприкосновенности.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 18 февраля в Москве сыграет со «Спартаком». ЦСКА 15 февраля примет «Локомотив».