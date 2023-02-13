Р. Ротенберг прокомментировал итоги матча с «Барысом». СКА едва не упустил победу

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом». Санкт-петербургская команда выигрывала в ходе матча со счётом 3:0, 4:1 и 5:2. К 58-й минуте встречи счёт был 5:4. Тем не менее СКА одержал победу — 6:4.

«Обе команды показали яркую игру. Надо отдать должное сопернику: хорошая команда, много мастеровитых игроков, праворуких игроков. Да, мы допустили ошибки, обязательно их разберём и будем сильнее. Хочу отметить, что это была командная победа. Сделали то, что отрабатываем весь сезон, с первой тренировки. Мы заслужили в следующей встрече сыграть за Кубок Континента. Нам нужно много полезного взять из этого выезда. Есть хорошая пища для размышлений у нашего тренерского штаба», — приводит слова Робенберга официальный сайт КХЛ.

Отметим, что забитыми голами в составе СКА в этом матче отметились Игорь Ожиганов, Святослав Гребенщиков, Евгений Кетов, Степан Фальковский, Дамир Жафяров и Василий Глотов.