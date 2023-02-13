Главный тренер «Барыса» высказался о несостоявшемся камбэке в матче со СКА

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о поражении в встрече Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА. Астанинская команда проигрывала к 46-й минуте со счётом 2:5, однако смогла сократить отставание до минимума. Тем не менее на предпоследней минуте «Барыс» ещё раз пропустил и в итоге потерпел поражение — 4:6.

«Долго входили мы в этот матч. С подобной командой так нельзя. Да, в атаке мы с первых смен играли неплохо. Но без шайбы сыграли безответственно. Учитывая, что мы знаем, где сейчас находимся, и боремся за каждое очко, дали слишком большую фору такой команде, как СКА. Хочу сказать спасибо ребятам за то, что, несмотря на эти ошибки, они боролись до конца. Поблагодарю и болельщиков, которые гнали нас. Были шансы перевести игру в овертайм, но не получилось. Хочу сказать нашим болельщикам, чтобы верили в нас до конца. А получится выйти в плей-офф или нет — покажет последняя встреча», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

Отметим, что «Барыс» занимает последнее место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.