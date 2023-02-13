Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин о «сухаре» Бочарова: у Ваньки вчера сын родился, поэтому тут не нужны комментарии

Никитин о «сухаре» Бочарова: у Ваньки вчера сын родился, поэтому тут не нужны комментарии
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мнением об итогах встречи с «Северсталью». Железнодорожники не смогли распечатать ворота Дмитрия Шугаева ни в основное время матча, ни в овертайме. Тем не менее ярославская команда не пропустила — благодаря усилиям Ивана Бочарова. В итоге судьба встречи решилась в серии буллитов, где подопечные Никитина вырвали победу.

«У Ваньки [Бочарова] вчера сын родился, поэтому здесь не нужны комментарии. Он сам всё сделал, это его победа. Команда всё сделала и помогла. Ещё раз поздравляю и желаю здоровья родителям, сыну.

Ничья в основное время? Вратари здорово играли сегодня. Нападающие и защитники не смогли их переиграть в основное время.

Насколько удобна для нас «Северсталь» как соперник с учётом возможной игры против череповецкой команды в плей-офф? Мы с уважением относимся к любой команде. Пока мы не рассматриваем соперников в плей-офф, мы готовимся сами к плей-офф. Как бог даст, так и даст. Мы просто сами должны быть готовы. Вот и всё», — приводит слова Никитина официальная страница «Северстали» в социальной сети «ВКонтакте».

Новость по теме
«Локомотив» обыграл «Северсталь» по буллитам. Команды не смогли забить в основное время
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023