Никитин о «сухаре» Бочарова: у Ваньки вчера сын родился, поэтому тут не нужны комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился мнением об итогах встречи с «Северсталью». Железнодорожники не смогли распечатать ворота Дмитрия Шугаева ни в основное время матча, ни в овертайме. Тем не менее ярославская команда не пропустила — благодаря усилиям Ивана Бочарова. В итоге судьба встречи решилась в серии буллитов, где подопечные Никитина вырвали победу.
«У Ваньки [Бочарова] вчера сын родился, поэтому здесь не нужны комментарии. Он сам всё сделал, это его победа. Команда всё сделала и помогла. Ещё раз поздравляю и желаю здоровья родителям, сыну.
Ничья в основное время? Вратари здорово играли сегодня. Нападающие и защитники не смогли их переиграть в основное время.
Насколько удобна для нас «Северсталь» как соперник с учётом возможной игры против череповецкой команды в плей-офф? Мы с уважением относимся к любой команде. Пока мы не рассматриваем соперников в плей-офф, мы готовимся сами к плей-офф. Как бог даст, так и даст. Мы просто сами должны быть готовы. Вот и всё», — приводит слова Никитина официальная страница «Северстали» в социальной сети «ВКонтакте».
- 13 февраля 2023
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