Лидер «Локомотива» рассказал об особенностях игры без легионеров в команде

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин высказался об игре без легионеров. В нынешнем сезоне железнодорожники выступают без иностранных хоккеистов. «Локомотив» — лишь второй клуб КХЛ в текущем чемпионате, отказавшийся от легионеров. Другой — «Ак Барс».



«Играем без легионеров? Непривычно в плане общения если только. Раньше приходилось больше коммуницировать, а сейчас все ребята российские и со всеми общаешься на своём родном языке. Ответственность на нас теперь больше, иностранцев брали как лидеров, а теперь мы должны ими становиться», — сказал Полунин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Вчера, 13 февраля, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).