Журналист The Athletic рассказал, какие клубы заинтересованы в обмене Патрика Кейна

Журналист The Athletic Марк Лазерус рассказал, какие клубы продемонстрировали заинтересованность в 34-летнем лидере «Чикаго Блэкхоукс» Патрике Кейне.

Как отмечает североамериканский обозреватель, американский нападающий привлёк внимание трёх клубов. В их число входят «Миннесота Уайлд», «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

Отметим, что в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Патрик Кейн принял участие в 48 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал 26 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 35 очков при общем показателе полезности «-27». Всего за карьеру в НХЛ американский форвард сыграл в 1155 матчах и набрал 1215 (439+776) баллов. Кейн трижды выигрывал Кубок Стэнли.