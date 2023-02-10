The Athletic: пара Кейнов — Эвандер и Патрик — вместе с Коннором Макдэвидом? Это возможно

Журналисты The Athletic Марк Лазерус и Скотт Пауэрс прокомментировали возможный переход лидера «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в «Эдмонтон Ойлерз».
«Пара Кейнов — Эвандер и Патрик — вместе с Коннором Макдэвидом? Это возможно. Неясно, готов ли Патрик Кейн перейти в канадскую команду, но возможности играть рядом с лучшим игроком мира может быть достаточно, чтобы убедить его. Как всегда, проблема заключается в зарплате, но, если «Блэкхоукс» возьмут, скажем, контракт Ессе Пульюярви, математически всё сложится», — говорится в сообщении.
Отметим, что Кейн проводит наименее продуктивный сезон в своей карьере, набрав 35 очков в 46 матчах. В 136 встречах плей-офф Кейн набрал 132 (52+80) очка, в том числе забил 11 победных голов. Патрик выиграл три Кубка Стэнли.
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