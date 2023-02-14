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Александр Овечкин порадовал юного болельщика перед матчем с «Сан-Хосе», подарив ему шайбу

Александр Овечкин порадовал юного болельщика перед матчем с «Сан-Хосе», подарив ему шайбу
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин порадовал юного болельщика во время раскатки перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

Нападающий «столичных» подъехал к заградительному стеклу и перекинул через него шайбу. Её поймал юный болельщик «Вашингтона». Подарок очень порадовал мальчика, который пошёл хвалиться им своему отцу.

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Напомним, ранее на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США завершился матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Овечкин не смог отметиться результативными действиями, единственный гол забил Евгений Кузнецов.

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