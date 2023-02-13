Тренерский штаб «Вашингтона» дважды менял партнёров по звену Овечкина в матче с «Сан-Хосе»

Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» несколько раз менял партнёров по звену капитана команды Александра Овечкина в ходе встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс».
Хоккеист начинал матч в компании центрфорварда Дилана Строума и правого крайнего нападающего Николя Обе-Кюбеля. Затем, как отмечает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере», в тройку к Овечкину поставили Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши. После этого некоторое время вместе с двумя российскими форвардами играл Маркус Юханссон.
Тем не менее перестановки тренерского штаба не помогли «Вашингтону» переломить ход встречи.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
- 13 февраля 2023
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