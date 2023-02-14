Вратарь «Торонто»: сейчас Овечкин — лучший снайпер в НХЛ

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился мыслями о 37-летнем соотечественнике, капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Сейчас он лучший снайпер в НХЛ. Против него очень тяжело играть», — приводит слова Самсонова The Athletic.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Торонто» трижды играл с «Вашингтоном», в каждой встрече ворота защищал российский голкипер. Тем не менее Овечкин ни разу не смог забросить Самсонову.

В нынешнем сезоне 37-летний россиянин принял участие в 52 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, за которые успел забросить 32 шайбы и отдать 22 результативные передачи. Суммарно нападающий «Кэпиталз» записал на свой счёт 54 очка при 20 минутах штрафного времени.