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Бывший финский легионер КХЛ высказал мнение о Ковальчуке и Дацюке

Бывший финский легионер КХЛ высказал мнение о Ковальчуке и Дацюке
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Бывший финский нападающий СКА и «Сибири» Ярно Коскиранта, ныне выступающий в местном чемпионате за клуб «СайПа», поделился мнением о российских хоккеистах Илье Ковальчуке и Павле Дацюке.

«Ковальчук — очень шумный и общительный, он всегда хочет во всём участвовать, быть в центре событий. Дацюк более замкнутый. Он более приземлённый, в больших компаниях мало говорит, но наедине раскрывается в общении. Они оба — очень приятные люди.

Дацюк любил оттачивать контроль шайбы, после тренировок приглашал партнёров сыграть с ним один на один. Видимо, именно так он и развил свои навыки владения шайбой. Ковальчук много работал над броском после тренировок. Он любил использовать абсолютно новые клюшки, практически каждый день у него было две новые клюшки. Это необычно, я больше не встречал игроков, которые бы использовали так много клюшек. Его главным оружием был эффективный бросок. Наверное, он привык, что клюшка всегда должна быть новой», — приводит слова Коскиранты Helsingin Sanomat.

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