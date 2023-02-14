Американский фигурист рассказал, что считает своим кумиром Александра Овечкина

Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов рассказал о том, кто является его кумиром среди хоккеистов. Спортсмен назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«В анкете ISU написано, что я увлекаюсь баскетболом? Нет, я больше хоккеем. Если я слежу за другим спортом, это НХЛ, очень нравится. Поиграть в баскетбол могу, но больше футбол.
Кто тогда кумир, Овечкин? Когда я был маленьким, он уже был мой номер один. Сейчас он все шайбы забрасывает, скоро Гретцки перебьёт, думаю, сто процентов. У меня даже есть кепка, на которой он расписался. Когда-то давно, в детстве мой крестный отец мне всё рассказал про хоккей, включил мне игру «Вашингтон Кэпиталз» — а там Овечкин играет. И с тех пор я за ним слежу.
Как расписался? Мы знали кого-то, кто знал кого-то, кто знал его (смеётся). До сих пор лежит, знаю где. Очень круто», — приводит слова Наумова «Спорт-экспресс».
Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).
- 14 февраля 2023
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