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Форвард «Вашингтона» поделился мнением об игре в одном звене с Овечкиным

Форвард «Вашингтона» поделился мнением об игре в одном звене с Овечкиным
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум поделился мыслями от игры в одном звене с российским капитаном Александром Овечкиным.

«Игра с Восьмёркой помогает. Думаю, мы хорошо ладим друг с другом. Некоторое время с нами играл Ширс (Конор Шири, форвард «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что уже его внимание к деталям, то, как он бросает и открывается, требует от товарищей по звену показывать лучшее. Это то, чего хочет каждый игрок.

У меня было похожее с Патриком Кейном в «Чикаго». Они очень похожи в том, что многого требуют от своих товарищей по звену. Они отличные игроки. Они хотят, чтобы другие игроки вокруг них были великими. Ови добивается этого от многих игроков, с которыми играет. С таким парнем весело играть», — приводит слова Строума Washington Hockey Now.

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