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Источник: Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца — Михаила

Источник: Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца — Михаила
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«Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву, у его отца Михаила проблемы со здоровьем.

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду. Он пропустит ближайший матч с «Каролиной Харрикейнз» (в ночь на 15 февраля в 3:00 мск), а также игру на открытом воздухе с «ураганами» в воскресенье, 19 февраля.

Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).

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