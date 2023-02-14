Форвард «Сибири» Бек установил рекорд клуба по набранным очкам за сезон

Нападающий «Сибири» Тейлор Бек, забросив шайбу и отдав голевую передачу в матче регулярного сезона КХЛ с «Торпедо», набрал 55-е очко в сезоне и установил рекорд клуба по набранным результативным баллам за сезон, сообщает телеграм-канал сибиряков.

31-летний канадец обошёл Дмитрия Кугрышева, который в сезоне-2014/2015 набрал 54 очка: 46 в регулярном сезоне и восемь — в плей-офф.

На счету Бека в текущем сезоне 18 заброшенных шайб и 37 результативных передач.

Напомним, в Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.