Форвард «Сибири» Бек установил рекорд клуба по набранным очкам за сезон
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Нападающий «Сибири» Тейлор Бек, забросив шайбу и отдав голевую передачу в матче регулярного сезона КХЛ с «Торпедо», набрал 55-е очко в сезоне и установил рекорд клуба по набранным результативным баллам за сезон, сообщает телеграм-канал сибиряков.
31-летний канадец обошёл Дмитрия Кугрышева, который в сезоне-2014/2015 набрал 54 очка: 46 в регулярном сезоне и восемь — в плей-офф.
На счету Бека в текущем сезоне 18 заброшенных шайб и 37 результативных передач.
Напомним, в Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.
Новость по теме«Сибирь» отыгралась с 1:4, но уступила «Торпедо» в овертайме
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