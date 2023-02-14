«Торонто» вновь выставил 34-летнего Уэйна Симмондса на драфт отказов
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«Торонто Мэйпл Лифс» выставил нападающего Уэйна Симмондса на драфт отказов, сообщает инсайдер Крис Джонстон в своём «твиттере».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 34-летний форвард сыграл 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
Отметим, что Симмондса уже выставляли на драфт отказов в октябре 2022-го. Тогда его никто не забрал. Всего в рамках регулярки Национальной хоккейной лиги Уэйн Симмондс сыграл 1032 матча за такие клубы, как «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз» и «Торонто Мэйпл Лифс». В этих матчах игрок набрал 525 (263+262) очков.
«Торонто» после 54 матчей набрал 72 очка и занимает четвёртое место в таблице Востока.
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