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Алексей Кудашов пожелал отцу Александра Овечкина стойкости и здоровья

Алексей Кудашов пожелал отцу Александра Овечкина стойкости и здоровья
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Спартаком» (3:2) пожелал отцу Александра Овечкина Михаилу стойкости и здоровья.

«Хочется пожелать ему стойкости и здоровья. Надеюсь, что всё будет хорошо. Мы все переживаем друг за друга. Дядя Миша не чужой для нас человек», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду. Он пропустит ближайший матч с «Каролиной Харрикейнз» (в ночь на 15 февраля в 3:00 мск), а также игру на открытом воздухе с «ураганами» в воскресенье, 19 февраля.

Источник сообщает, что у отца Овечкина Михаила проблемы со здоровьем.

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Источник: Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца — Михаила
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