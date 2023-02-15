Форвард «Торпедо»: у нас самое главное – не отбрасываться от шайбы, делай всё что хочешь

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал о секрете успеха нижегородского клуба в текущем регулярном чемпионате КХЛ и выразил надежду на удачное выступление в плей-офф.

«Разница между прошлым тренером Немировски и тренером Ларионовым? У них у обоих североамериканский менталитет, но это совершенно два разных человека. Всё по-разному. Это больше на уровне ощущений. Но сам хоккей точно поменялся. Владение шайбой, передачи. Мы очень много играем в пас, двигаем шайбу. За счёт этого и выигрываем. В другой команде если пас в своей зоне через пятак отдашь, тебе голову свернут. А «Торпедо» делает всё, что соперник просто не ожидает. В средней зоне спокойно можем, играя против команд выстраивающих «заборы», развернуться назад. Во многих командах движение назад запрещено – вбрасывай, беги, дави. А у нас самое главное – не отбрасываться от шайбы. Делай всё что хочешь, только не отбрасывайся. В пределах разумного, конечно.

Зашёл разговор о продлении контракта, и я сказал, что с большим удовольствием останусь в Нижнем Новгороде, потому что этот город стал для меня вторым домом и что ни в какой клуб мне переходить не хочется. На данный момент текущий сезон лучший период в моей карьере. Это лучшее время. Я получаю удовольствие от игры, от тренировок, от работы. Я прихожу в КРК «Нагорный» с улыбкой, с позитивом. «Торпедо» клуб, который дал мне жизнь в большом хоккее и почему бы не остаться здесь и не попробовать выиграть с «Торпедо» Кубок Гагарина? Играя под руководством Игоря Ларионова, я понимаю, что могу вырасти и набраться опыта.

Всё идёт от головы, как говорит Игорь Николаевич. У нас почему такой менталитет стал? Потому что в раздевалке везде макеты кубков висят, мотивирующие слова. Мы ходим и у нас это постоянно в голове крутится. А когда начинаешь постоянно выигрывать и понимаешь, что можешь обыграть любого соперника, то почему бы не говорить и о Кубке Гагарина? Сейчас многие говорят про «Торпедо», что мы команда регулярного чемпионата и что в плей-офф нас не будет видно. Но поживём — увидим. Ничего невозможного нет», — цитирует Гончарука официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне на счету Гончарука 38 (25+13) очков в 59 матчах. «Торпедо» занимает вторую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Ранее лучшим сезоном в карьере 23-летнего нападающего был сезон-2020/2021, в котором Гончарук набрал 11 (10+1) очков.