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Кросби — 2-й игрок в истории НХЛ по очкам при пустых воротах соперника, Овечкин — 4-й

Кросби — 2-й игрок в истории НХЛ по очкам при пустых воротах соперника, Овечкин — 4-й
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился тремя результативными передачами в матче с «Сан-Хосе» (3:1), одна из которых пришлась на гол в пустые ворота Джейка Гюнцеля.

Благодаря этому 35-летний Кросби вышел на второе место в истории НХЛ по очкам, набранным при пустых воротах соперника — 70 (28+42). Третье место по этому показателю занимает нападающий «Виннипега» Блейк Уилер с 69 (29+40) очками. На четвёртом месте располагается российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с 67 (54+13) очками.

Лидирует в этом списке легендарный Уэйн Гретцки, набравший 85 (56+29) очков, когда ворота соперника были пустыми. Соответственно, Овечкину не хватает двух голов в пустые ворота, чтобы сравняться с великим канадцем по этому показателю.

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