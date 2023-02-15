Обладатель Кубка Стэнли: мне жалко российских спортсменов
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Чешский хоккеист Милан Гейдук, который является обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и олимпийским чемпионом Нагано-1998, прокомментировал запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
«Доминик Гашек категорически против участия российских спортсменов в крупных спортивных мероприятиях, что я думаю? Это сложный вопрос. Российские спортсмены здесь ни при чём, но в России спорт тесно связан с политикой. У меня нет твёрдого мнения на этот счёт.
Говорят, что им позволят выступать под нейтральным флагом. Правда, многие упускают, что российские спортсмены зачастую борются за медали. С другой стороны, ситуация на Украине нехорошая и сложная. Мне жалко спортсменов», — приводит слова Гейдука Denik.cz
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