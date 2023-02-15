Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Обладатель Кубка Стэнли: мне жалко российских спортсменов

Обладатель Кубка Стэнли: мне жалко российских спортсменов
Комментарии

Чешский хоккеист Милан Гейдук, который является обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и олимпийским чемпионом Нагано-1998, прокомментировал запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Доминик Гашек категорически против участия российских спортсменов в крупных спортивных мероприятиях, что я думаю? Это сложный вопрос. Российские спортсмены здесь ни при чём, но в России спорт тесно связан с политикой. У меня нет твёрдого мнения на этот счёт.

Говорят, что им позволят выступать под нейтральным флагом. Правда, многие упускают, что российские спортсмены зачастую борются за медали. С другой стороны, ситуация на Украине нехорошая и сложная. Мне жалко спортсменов», — приводит слова Гейдука Denik.cz

Новость по теме
«Ты неправ!» Гашек ответил комиссионеру НХЛ, вставшему на защиту российских хоккеистов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023