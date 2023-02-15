Александр Тихонов: для Овечкина смерть отца — это большой удар, но он продолжит играть

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил соболезнования капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
«С Михаилом Овечкиным я был знаком. Он был помоложе меня, рановато ушёл. Родил такого сына – я уверен, что талантами не становятся, а рождаются. Тренируются миллионы, а такими спортсменами становятся единицы. Саша – это Пушкин хоккея. Для него смерть отца – это большой удар, но я не сомневаюсь, что он продолжит играть. За отца Саша добавит несколько десятков шайб. Он боец, всё будет нормально», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни. Вчера, 14 февраля, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу.
- 15 февраля 2023
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