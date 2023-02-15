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Форвард ЦСКА Карнаухов толкнул Марченко на борт и разбил ему голову

Форвард ЦСКА Карнаухов толкнул Марченко на борт и разбил ему голову
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В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.

В начале третьей двадцатиминутки Форвард ЦСКА Павел Карнаухов грубо «впечатал» в борт защитника «Локомотива» Алексея Марченко. После эпизода у игрока ярославцев была разбита голова и он ушёл в раздевалку. Судьи после видеопросмотра выписали игроку армейцев 5+20.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Удаление Карнаухова реализовал Иван Чехович с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова.

В следующем матче «Локомотив» сыграет также с ЦСКА, но на домашнем льду 18 февраля в 17:00 мск.

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