Фёдоров: ЦСКА сыграл половину матча. Не перехватили инициативу из-за большого удаления

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог матча с «Локомотивом» (1:4) и рассказал про удаление до конца матча Павла Карнаухова.

«Мы сыграли половину матча. К сожалению, грубо ошиблись в третьем периоде, получили ненужный гол. Не смогли перехватить инициативу из-за большого удаления. Надо посмотреть матч, но я не думаю, что мы разучились играть. С оптимизмом смотрю в следующий отрезок из пяти игр. Мы будем готовы к плей-офф.

Удаление Карнаухова? Конечно, это повлияло. Мы пять минут играли в меньшинстве, пропустили в самом конце, почти справились с задачей. Так бывает. Но это не основной эпизод в сегодняшней игре. В третьем периоде инициатива была за нами – в плане работы с шайбой. Довольны ли мы, что снова сыграем с «Локомотивом» в субботу? В плане хоккея – у нас интенсивный дивизион, все команды с большой волей и играют с огромной самоотдачей. Я считаю, что такие матчи нужны, они помогают расти.

Удивил ли атакующий «Локомотив»? Мы смотрели их последние матчи, поэтому предполагали, что соперник так сыграет. Ребятам об этом говорили. Хоккей не стоит на месте, все команды пытаются найти улучшения в своей игре. Это одно из улучшений игры «Локомотива». Но, считаю, они всё равно аккуратно играют при потере шайбы», — приводит слова Фёдорова сайт КХЛ.

ЦСКА после поражения находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 86 очков.

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