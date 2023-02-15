Форвард «Локомотива» Шалунов высказался о своей рекордной результативности

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов после победы над ЦСКА (4:1) оценил свой результативный сезон.

«Значит, что я всё правильно делаю, раз вместе с такими фамилиями нахожусь в истории клуба. Перед сезоном была проделана хорошая командная работа. Мой результат — совокупность всех факторов. Рад, что помогаю команде практически в каждой игре. Если не забиваю или не отдаю передачи, то проделываю другую работу. Прогрессировать надо всегда, на достигнутом останавливаться нельзя.

Дорогого стоит, когда игру нашей команды хвалят. Мы рады, что сыграли так сегодня. Мы всегда отталкиваемся от себя. Сегодня команда действовала идеально. По тактике и самоотдаче не было никаких вопросов, поэтому и такой результат. Посмотрим, как сложится итоговая ситуация в регулярном чемпионате. Мы не выбираем ни место в таблице, ни соперника по плей-офф. Для команды будет хорошо начинать серию плей-офф дома. Это небольшой плюс», — цитирует Шалунова «РИА Новости».

Напомним, Шалунов установил новый клубный рекорд по голам за одну регулярку, забросив 28 шайб в сезоне.