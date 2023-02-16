Крис Крайдер обогнал Марка Мессье по голам в составе «Рейнджерс»

В эти минуты в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершён второй период. Счёт в матче в пользу гостей — 5:3. В составе гостей отличился в том числе американский нападающий Крис Крайдер.

Благодаря этому забросивший 251-ю шайбу за карьеру в клубе и лиге Крайдер вышел на чистое седьмое место в списке лучших снайперов «Рейнджерс», обогнав легенду НХЛ Марка Мессье (250). Следующей целью для него теперь является результат Камилля Генри (256).

Клубный рекорд принадлежит Роду Жильберу (406), далее располагаются Жан Рателль (336), Адам Грэйвз (280), Энди Бэтгейт (272) и Вик Хэдфилд (262).