Георгиев о встрече с «Миннесотой»: эта игра была за три очка, сейчас нам важен каждый матч
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Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал результат матча с «Миннесотой» (3:2) и отметил, что каждая игра для «Эвеланш» имеет значение, чтобы взобраться вверх по турнирной таблице. Перед сегодняшним матчем с «Уайлд» у команд было равное количество очков.
«Мы знаем положение дел в турнирной таблице и знаем, что соперник близок к нам. Мы знали, что этот матч был за три очка для нас, и теперь каждая игра для нас как матч плей-офф. Мы знаем, что должны набирать очки и обязательно подниматься в турнирной таблице», — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.
Георгиев отразил 41 бросок из 43 и стал второй звездой матча. Россиянин проводил второй матч подряд после вчерашнего домашнего поражения от «Тампа-Бэй».
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