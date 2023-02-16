Георгиев о встрече с «Миннесотой»: эта игра была за три очка, сейчас нам важен каждый матч

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал результат матча с «Миннесотой» (3:2) и отметил, что каждая игра для «Эвеланш» имеет значение, чтобы взобраться вверх по турнирной таблице. Перед сегодняшним матчем с «Уайлд» у команд было равное количество очков.

«Мы знаем положение дел в турнирной таблице и знаем, что соперник близок к нам. Мы знали, что этот матч был за три очка для нас, и теперь каждая игра для нас как матч плей-офф. Мы знаем, что должны набирать очки и обязательно подниматься в турнирной таблице», — цитирует Георгиева пресс-служба НХЛ.

Георгиев отразил 41 бросок из 43 и стал второй звездой матча. Россиянин проводил второй матч подряд после вчерашнего домашнего поражения от «Тампа-Бэй».