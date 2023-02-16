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Нападающий ЦСКА Карнаухов оштрафован за толчок на борт защитника «Локомотива» Марченко

Нападающий ЦСКА Карнаухов оштрафован за толчок на борт защитника «Локомотива» Марченко
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча ЦСКА – «Локомотив» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п.1.13.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть игрока денежному штрафу.

Напомним, в начале третьей двадцатиминутки Форвард ЦСКА Павел Карнаухов грубо впечатал в борт защитника «Локомотива» Алексея Марченко. После эпизода у игрока ярославцев была разбита голова и он ушёл в раздевалку. Судьи после видеопросмотра выписали игроку армейцев большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.

Удаление Карнаухова реализовал Иван Чехович с передач Максима Берёзкина и Максима Шалунова. Напомним, матч завершился победой ярославского клуба со счётом 4:1. Следующий матч между командами пройдёт 18 февраля на льду «Локомотива».

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