Р. Ротенберг – о возвращении Гусева в состав: сегодня такой Гусь новорождённый

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог матча с «Сибирью» (1:0) и рассказал о возвращении Никиты Гусева в состав армейцев.

«Была задача выиграть любой ценой. После тяжёлого выезда это было непросто, потратили там много сил. Успели частично восстановиться. Ребята молодцы, сегодня была железобетонная оборона, а в атаке мы добавим. План на игру был – яркая атака, железобетонная оборона. На 50% выполнили установку. Надо уметь выигрывать с любым счётом. Сыграли на ноль, это дорогого стоит и даёт возможность работать над деталями, которые надо усилить. Это реализация моментов.

Гусев готовился не совсем по индивидуальной программе, а вместе с нашими ребятами. Там было два звена, они отрабатывали тактику, работали над физикой, прорабатывали лучшие качества Гусева. Пытаемся усилить его сильные стороны. Сегодня такой Гусь новорождённый. Он внёс свой вклад, как и остальные ребята, это командная победа. Мы все понимаем, что всё только начинается, увидим в следующих играх, как он будет добавлять от матча к матчу. Увидим лучшую версию Гусева, как и других наших игроков в следующих играх. Выходим на пик к плей-офф.

Кубок Континента – важный этап. Мы все знаем, что во времена СССР был только гладкий чемпионат, его очень тяжело выиграть. Особенно сейчас, когда 68 матчей, игры через день. В чемпионате СССР было 40 игр, больше времени на восстановление. Для нас очень важно показать всем, что мы можем выигрывать матчи не только отрезками, а в долгосрочном календаре. Стабильность – признак мастерства. Мы поставили себе задачу выиграть каждый матч в этом сезоне, так и работаем. Это наша философия. Третий раз в истории СКА мы выиграли регулярный чемпионат. Ставили задачу выиграть этот этап, сделали максимум на этом этапе, дальше начинается следующий.

Тяжело ли мотивировать команду, когда уже стали первыми в регулярке? Ровно наоборот. Мы должны доказывать в каждой смене, в каждой игре, что мы лучшие. Являясь обладателями Кубка Континента, мы должны играть с этой ответственностью каждую смену. Обладатель Кубка Континента не имеет права допускать ничего лишнего и вне льда, и на льду. Дисциплина и работа продолжается. Вы видите, что команда заряжена. У нас каждый день, каждая смена – вызов. Каждый матч – отдельная схватка, весь сезон не смотрим в турнирную таблицу. Так же продолжаем работать и дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.