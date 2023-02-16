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Р. Ротенберг — о травмах в СКА: кто-то вернётся без зубов

Р. Ротенберг — о травмах в СКА: кто-то вернётся без зубов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сибирью» (1:0) рассказал о травмах в стане армейцев.

«Есть хорошие моменты, многие ребята на травме должны вернуться. Кто-то вернётся без зубов, но это часть хоккея, нужно уметь держать удар. Не расслабляемся ни на секунду. Нет предела совершенству, продолжаем работать, чтобы в нашем механизме каждый винтик работал на 150%.

Слава богу, Зыков выбыл не до конца сезона. Многие наши игроки выбыли до конца сезона, об этом просто никто не говорит, журналисты не пишут. Тоже не буду озвучивать фамилии, зачем раскрывать все карты перед плей-офф? Надеемся и верим, что Зыков вернётся. Есть шанс», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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