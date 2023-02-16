Ларионов: в условиях изоляции всё равно нужно заниматься тем, что делаешь лучше всего

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о влиянии политики на спортсменов.
«Что нужно сделать, чтобы преодолеть влияние политики на спортсменов? На эту ситуацию можно взглянуть с разных сторон. Сейчас мы особо ничего не можем сделать. Мы просто играем в хоккей. В ситуации, где ты оказываешься изолирован от международного спорта, ты всё равно должен заниматься тем, что делаешь лучше всего. Ты можешь по-прежнему наслаждаться игрой, развиваться, прорабатывать разные моменты и в то же время надеяться, что рано или поздно всё нормализуется и мы вернёмся.
На каждой встрече у нас полные трибуны болельщиков. 5 500 человек приходят на арену, чтобы насладиться хоккеем и забыть о проблемах, обо всём том, что происходит за пределами этого здания. И мы должны оправдывать их ожидания. Как в случае с любым артистом на сцене театра: мы не знаем, что происходит за кулисами, но по-настоящему важно то, что творится на сцене. Поэтому я сказал ребятам: «Выходите на лёд и покажите всё, на что способны. Дарите надежду и радость всем, кто пришёл на вас посмотреть», — цитирует Ларионова RT.
«Торпедо» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 87 очков.
- 16 февраля 2023
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