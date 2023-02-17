Бывший вратарь «Каролины» Кэм Уорд стал первым членом Зала славы клуба. Перед матчем с «Монреалем» (6:2) прошла торжественная церемония введения экс-вратаря в только что созданный Зал славы «Харрикейнз».

«Во время моего пребывания в Каролине было очень много замечательных моментов и много не очень приятных, но одна вещь оставалась ясной на протяжении всего этого времени, и это была моя любовь к этой организации, этому городу и этой фан-базе. Вот почему я и моя семья называем это место домом. Своим домом», — цитирует Уорда официальный сайт НХЛ.

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Уорд — обладатель множества вратарских рекордов «Каролины». Голкипер провёл в НХЛ 701 матч в регулярных чемпионатах и одержал 334 победы с процентом отражённых бросков 90,8%. Карьеру в «Каролине» голкипер начал в 2005 году, в следующем году он выиграл с командой Кубок Стэнли. Вратарь на протяжении 13 лет защищал цвета «Харрикейнз».

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