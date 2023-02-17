Кузнецов не стал праздновать забитый гол в ворота «Флориды», опустив голову

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не стал праздновать заброшенную шайбу в матче с «Флоридой» (3:6). Хоккеист переживает недавнюю смерть Михаила Овечкина — отца российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.
В концовке матча при счёте 2:4 Кузнецов забросил шайбу и сократил отставание до минимума. Однако россиянин не проявил никаких положительных эмоций от важного гола в матче и даже не поднял клюшку вверх, а только склонил голову.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Перед началом матча с «Флоридой» зрители и хоккеисты почтили память Михаила Овечкина, отца капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, минутой молчания. Кузнецов во время показа на медиакубе трогательного ролика прикрыл лицо шлемом и опустил голову.
- 17 февраля 2023
-
12:12
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:05
-
10:42
-
10:21
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:03
-
08:38
-
08:26
-
07:47
-
07:41
-
06:44
-
06:04
-
05:55
-
05:43
-
05:38
-
05:27
-
04:24
-
03:47
- 16 февраля 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:19
-
23:08
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:32