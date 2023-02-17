Кузнецов не стал праздновать забитый гол в ворота «Флориды», опустив голову

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не стал праздновать заброшенную шайбу в матче с «Флоридой» (3:6). Хоккеист переживает недавнюю смерть Михаила Овечкина — отца российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

В концовке матча при счёте 2:4 Кузнецов забросил шайбу и сократил отставание до минимума. Однако россиянин не проявил никаких положительных эмоций от важного гола в матче и даже не поднял клюшку вверх, а только склонил голову.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Перед началом матча с «Флоридой» зрители и хоккеисты почтили память Михаила Овечкина, отца капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, минутой молчания. Кузнецов во время показа на медиакубе трогательного ролика прикрыл лицо шлемом и опустил голову.