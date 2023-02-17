Защитник «Локомотива» Елесин оштрафован за толчок на борт в матче с ЦСКА

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча ЦСКА – «Локомотив» и принял решение наложить наказание по п.1.13.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт) на защитника «Локомотива» Александра Елесина, подвергнуть его денежному штрафу.

Напомним, в середине второго периода Елесин совершил толчок на борт нападающего ЦСКА Павла Карнаухова, за что получил двухминутный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, позднее, в третьем периоде того же матча, Карнаухов был удалён до конца игры за похожий эпизод с толчком на борт защитника «Локомотива» Алексея Марченко, за что впоследствии также был оштрафован лигой.