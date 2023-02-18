TSN: 4 россиянина попали в топ-35 игроков НХЛ, которых могут обменять до дедлайна

Сразу три российских хоккеиста вошли в топ-10 рейтинга вероятных обменов в Национальной хоккейной лиге перед дедлайном по версии TSN.



На третьем месте в рейтинге оказался защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков. Двумя позициями ниже, на пятом месте, расположился форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев. Замыкает топ-10 защитник «Анахайм Дакс» Дмитрий Куликов.



Помимо них в топ-35 попал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов.



Первое место в рейтинге TSN занял нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер.



Топ-35:



1. Тимо Майер, «Сан-Хосе Шаркс».

2. Джейкоб Чикран, «Аризона Койотс».

3. Владислав Гавриков, «Коламбус Блю Джекетс».

4. Райан О'Райлли, «Сент-Луис Блюз».

5. Иван Барбашёв, «Сент-Луис Блюз».

6. Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс».

7. Тайлер Бертуцци, «Детройт Ред Уингз».

8. Патрик Кейн, «Чикаго Блэкхоукс».

9. Джейк Маккейб, «Чикаго Блэкхоукс».

10. Дмитрий Куликов, «Анахайм Дакс».

11. Сэм Лафферти, «Чикаго Блэкхоукс».

12. Ноэль Аччари, «Сент-Луис Блюз».

13. Ник Бьюгстад, «Аризона Койотс».

14. Густав Нюквист, «Коламбус Блю Джекетс».

15. Колтон Парэйко, «Сент-Луис Блюз».

16. Шейн Гостисбер, «Аризона Койотс».

17. Джеймс ван Римсдайк, «Филадельфия Флайерз».

18. Люк Шенн, «Ванкувер Кэнакс».

19. Йон Клингберг, «Анахайм Дакс».

20. Карел Веймелка, «Аризона Койотс».

21. Брок Бёзер, «Ванкувер Кэнакс».

22. Ессе Пульюярви, «Эдмонтон Ойлерз».

23. Джордан Гринвей, «Миннесота Уайлд».

24. Карсон Суси, «Сиэтл Кракен».

25. Макс Доми, «Чикаго Блэкхоукс».

26. Шон Монахан, «Монреаль Канадиенс».

27. Уоррен Фёгеле, «Эдмонтон Ойлерз».

28. Джонатан Тэйвз, «Чикаго Блэкхоукс».

29. Ник Силер, «Филадельфия Флайерз».

30. Джоэль Эдмундсон, «Монреаль Канадиенс».

31. Эндрю Пик, «Коламбус Блю Джекетс».

32. Таннер Жанно, «Нэшвилл Предаторз».

33. Маттиас Экхольм, «Нэшвилл Предаторз».

34. Пик первого раунда драфта «Нью-Джерси Дэвилз».

35. Виталий Кравцов, «Нью-Йорк Рейнджерс».