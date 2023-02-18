Панарин вышел на второе место в списке самых результативных россиян в этом сезоне НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:4 Б). Всего на счету 31-летнего форварда в текущем сезоне стало 64 (18+46) очка в 55 матчах.

Таким образом, Панарин вышел на второе место в списке российских бомбардиров текущего сезона НХЛ. Он делит это место с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым, на счету которого также 64 (31+33) очка в 55 матчах текущего сезона НХЛ. На первом месте с большим отрывом расположился нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, набравший 78 (21+57) очков в 54 матчах.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время матча закончилось со счётом 4:4. Победу по буллитам со счётом 2:1 одержали гости.