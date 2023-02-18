Главный тренер «Автомобилиста» объяснил поражение в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом». Екатеринбургская команда, уступая со счётом 0:2, смогла распечатать ворота дальневосточной команды лишь на 59-й минуте. Матч завершился победой «Адмирала» со счётом 3:1.

«Тяжёлое начало, немножко медленные были. Далее имели неплохие шансы во втором периоде, здорово сыграл вратарь соперника, добавили и в третьем, но реализация нам дала мало для победы. «Привезли» восемь минут штрафа в зоне атаки, это очень много. Работа над ошибками ко второй встрече? Прежде всего дисциплина, столько удаляться в чужой зоне не позволено ни одной команде. Где-то надо было нам нестандартные решения принимать, больше закрывать вратаря, черновые голы забивать», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

Отметим, что команды вновь сыграют друг с другом завтра, 19 февраля. Старт встречи запланирован на 10:00 мск.