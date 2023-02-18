Фридзон: думал провести все выходные с Овечкиным, поддержать, но вызвали на Матч звёзд

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Виталий Фридзон рассказал, что хотел провести выходные со своим другом, хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Баскетболист намеревался поддержать нападающего после смерти его отца — Михаила Овечкина.
Тем не менее, по словам Фридзона, в планы пришлось вносить изменения, поскольку его вызвали на Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Виталия пригласили вместо другого игрока «Зенита» Томаса Эртеля, получившего травму.
«С какими мыслями подхожу к этой игре? Я всегда подхожу к матчам серьёзно. Матч звёзд Единая лига всегда очень хорошо делает… Вы знаете, очень тяжёлая ситуация. Я думал сначала провести все выходные дома в Москве со своими близкими. У моего друга Александра Овечкина, как вы знаете, умер отец. И я думал всё это время провести с ним. Но Матч всех звёзд проходит дома. Я очень хорошо отношусь к Единой лиге, поэтому, конечно, принял это приглашение. Думаю, что заслуживаю участия в этом матче. Кто не согласен с этим, просто может сказать мне это в лицо. Мы можем просто выйти и поиграть в баскетбол. Я посмотрю, как они в моём возрасте, в 37 лет, будут выглядеть на паркете. В общем, ситуация так сложилась, и я принял предложение сыграть. Я всегда очень серьёзно отношусь к этому делу. Плохо, что получил травму Эртель, но это от меня уже не зависит: это стечение обстоятельств.
Александр прилетел, я приехал — мы увиделись в близком окружении. Мои соболезнования. Очень хороший человек был. Утрата близкого — это очень тяжело. Я прекрасно общался с его отцом Михаилом Викторовичем. Тем более это спортивная семья: хоккей, футбол, баскетбол. Передал Татьяне Николаевне от баскетбольного мира, что все соболезнуют», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».
- 18 февраля 2023
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