Гендиректор «Салавата» прокомментировал поражение в последнем домашнем матче регулярки

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал поражение в матче с «Сибирью». Эта встреча стала последней для уфимцев на домашнем льду в нынешнем регулярном чемпионате.

«Конечно, не хотелось расстраивать болельщиков на завершающем домашнем матче сезона. Значит, будем брать реванш в Новосибирске. Плей-офф всё ближе. Команда найдёт нужные решения», — говорится в сообщении.

Отметим, что сейчас «Салават Юлаев» занимает третье место в Восточной конференции. Уфимцы приняли участие в 65 встречах сезона и набрали 80 очков. Подопечные Виктора Козлова одержали 26 побед в основное время, шесть — в овертаймах и ещё три — в сериях буллитов. Уфимцы отстают на шесть очков от лидера Востока «Ак Барса».